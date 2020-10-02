Власти Сирии открыли современную больницу в долине Вади ан-Насара

Больница, отвечающая всем современным стандартам, была открыта в западной части сирийской провинции Хомс, в долине Вади ан-Насара. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Новый госпиталь включает в себя ряд департаментов и отделений, в том числе гастроэнтерологическое, онкологическое и отделение скорой помощи. Благодаря современному оборудованию хирурги смогут проводить операции любой сложности. Двери учреждения открыты для научного и медицинского персонала. Жители всех ближайших провинций также получат медицинскую помощь.

На открытие лечебного заведения прибыло большое количество официальных представителей. Были приглашены губернатор провинции, посол Белоруссии в САР, посол Пакистана, представитель шиитских отрядов из Ирака ополчения "Хашд Шааби", медики и работники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Присутствовали также представители местных христианских общин.