Медведев обсудил с губернатором ЯНАО вопросы борьбы с преступностью

Количество камер наблюдения увеличат для борьбы с преступностью на Ямале. Вопрос обсудили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече, сообщают в издании "Север-Пресс".

Губернатор региона рассказал Дмитрию Медведеву о мерах по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с финансовыми, а также о региональном проекте "Умный город". Его основная цель — повысить уровень безопасности жителей.

Дмитрий Артюхов отметил, что в некоторых муниципальных образованиях количество камер увеличится в 24 раза. Их установят в общественных местах, домах, подъездах и на перекрестках.

В ходе встречи Дмитрий Медведев поздравил жителей Ямала с будущим открытием моста через реку Пур. Оно состоится в октябре. Объект инфраструктуры построили при поддержке Правительства РФ на принципах концессии.