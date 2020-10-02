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18:30   2 Октября 2020
Политика

Медведев обсудил с губернатором ЯНАО вопросы борьбы с преступностью

Медведев обсудил с губернатором ЯНАО вопросы борьбы с преступностью

Количество камер наблюдения увеличат для борьбы с преступностью на Ямале. Вопрос обсудили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече, сообщают в издании "Север-Пресс".

Губернатор региона рассказал Дмитрию Медведеву о мерах по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с финансовыми, а также о региональном проекте "Умный город". Его основная цель — повысить уровень безопасности жителей.

Дмитрий Артюхов отметил, что в некоторых муниципальных образованиях количество камер увеличится в 24 раза. Их установят в общественных местах, домах, подъездах и на перекрестках.

В ходе встречи Дмитрий Медведев поздравил жителей Ямала с будущим открытием моста через реку Пур. Оно состоится в октябре. Объект инфраструктуры построили при поддержке Правительства РФ на принципах концессии.

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Автор: Юлия Яковлева
#ямал #дмитрий медведев #дмитрий артюхов

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