Новые правила аккредитации иностранных СМИ вступили в силу в Белоруссии

Иностранным СМИ для работы на территории Белоруссии придется заново получать аккредитацию по новым правилам. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что ими разработана новая редакция положения о порядке аккредитации в Белоруссии для всех журналистов иностранных СМИ. В последний раз положение подвергалось изменениям в 2008 году и не соответствует современному уровню развития медийной отрасли в стране.

В связи со вступлением в силу нового положения всем иностранным СМИ придется пройти переаккредитацию, следуя новым стандартам. В министерстве также уточнили, что новый порядок действий существенно упростит процедуру получения аккредитации. Новая комиссия начнет работу уже с 5 октября. Отмечается, что подать заявку на рассмотрение можно будет онлайн.