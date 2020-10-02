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18:19   2 Октября 2020
Политика

Новые правила аккредитации иностранных СМИ вступили в силу в Белоруссии

Новые правила аккредитации иностранных СМИ вступили в силу в Белоруссии

Иностранным СМИ для работы на территории Белоруссии придется заново получать аккредитацию по новым правилам. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что ими разработана новая редакция положения о порядке аккредитации в Белоруссии для всех журналистов иностранных СМИ. В последний раз положение подвергалось изменениям в 2008 году и не соответствует современному уровню развития медийной отрасли в стране.

В связи со вступлением в силу нового положения всем иностранным СМИ придется пройти переаккредитацию, следуя новым стандартам. В министерстве также уточнили, что новый порядок действий существенно упростит процедуру получения аккредитации. Новая комиссия начнет работу уже с 5 октября. Отмечается, что подать заявку на рассмотрение можно будет онлайн.

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Автор: Василий Пименов
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