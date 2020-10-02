Почти 4 млн баррелей нефти собирается отгрузить порт Аз-Зувейтина в Ливии

В результате договоренности между Триполи и Бенгази уже в октябре удастся возобновить нагрузку на нефтяной терминал порта Аз-Зувейтина, сообщает Федеральное агентство новостей.

План отгрузки нефти в ливийском порту Аз-Зувейтина в октябре составляет 3,8 миллиона баррелей. Как сообщает RT Arabic, ливийское черное золото будет погружено на пять танкеров, которые отправятся в Европу.Получателями первых трех танкеров станут нефтяная компания OMV из Австрии, испанская нефтеперерабатывающая компания Repsol и итальянская нефтеперерабатывающая компания Saras.

Возобновление работы нефтяных терминалов порта Аз-Зувейтина позволит перезапустить нефтеперерабатывающие мощности в Тобруке, которые на максимуме перерабатывают 20 тысяч баррелей нефти в сутки. В порту Ас-Сидра готовятся к погрузке на танкер 750 тысяч баррелей нефти.

Возобновление добычи нефти стало возможным благодаря достижению соглашения между участниками ливийского кризиса. Всеми переговорами по добыче и экспорту нефти занимается Комиссия по разрешению спорных вопросов, которую возглавляет вице-премьер так называемого Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг.