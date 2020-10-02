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18:06   2 Октября 2020
Общество

Ефремов раскаялся в смертельном ДТП в новой жалобе на приговор суда

Ефремов раскаялся в смертельном ДТП в новой жалобе на приговор суда

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, подал новую жалобу на приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы, пишет ТАСС.

В документе, направленном в Пресненский суд, актер раскаялся в совершенном ДТП. Кроме того, он заявил о давлении на себя со стороны адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов указал, что юрист якобы отговорил его от признательных показаний.

В поданной артистом 2 октября апелляции на приговор он обвинил своего адвоката в гипнозе. По словам Ефремова, все "происходило как в каком-то жутком сне", передает текст документа газета "Известия". Актер напомнил, что ранее его позиция выражалась в покаянии и раскаянии за содеянное.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #жалоба #пресненский суд #михаил ефремов

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