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18:04   2 Октября 2020
Политика

ЗакС Петербурга сделал "бизнес" на поправках

ЗакС Петербурга сделал "бизнес" на поправках

Депутатам Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга официально позволено тратить 2% городского бюджета по своему усмотрению. Федеральное агентство новостей провело расследование об исчезнувших миллиардах в региональном парламенте.

Каждый год более 6 млрд рублей оказываются в карманах депутатов петербургского ЗакСа. Отчеты о тратах они не предоставляют, но ФСБ регулярно ловит коррупционеров.

Депутатам выделяют средства на помощь горожанам по личному усмотрению. Финансы должны были расходоваться на благоустройство школ, больниц и других учреждений. Однако эти поправки являются огромной схемой для отмывания денег и контроля парламентариев.

Расследование Федерального агентства новостей о "бизнесе" на поправках и его фигурантах выйдет 5 октября.

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Автор: Ирина Большунова
#коррупция #расследование #закс

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