Эстония выступит против финского варианта тоннеля Таллин-Хельсинки

Лидер финской компании Finest Bay Area, главный инициатор создания проекта туннеля Таллинн-Хельсинки Питер Вестербака уверяет, что первый поезд пройдет по нему уже в 2024 году. Такое заявление предприниматель делал на виртуальной строительной выставке WDBE2020.

«Почему невозможно? Это всего лишь туннель длиною в 103 километра. На его строительство уйдет два года, а на самом деле всего полтора года. Чтобы его построить, мы задействуем лучших людей и технологии», — сказал Вестербака.

Он также рассказал, что проект охватывает не только строительство туннеля, но и расположенную у станций недвижимость. По оценке бизнесмена, в домах будут проживать, работать и учиться 50 тысяч человек. На данный момент специалисты работают над созданием виртуальных моделей этих территорий, пишет Baltnews.

Как заверяет Вестербака, у проекта достаточно источников финансирования, а инвесторы готовы вкладывать в него деньги.

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб считает, что проект Вестербаки не реализуем и должен быть доработан. Лидер Finest Bay Area видит в качестве главной функции туннеля пассажирские перевозки. В свою очередь, эстонские власти считают, что отсутствие грузовых перевозок снижает ценность проекта.

Официальный Таллин также обеспокоен, что к проекту будут привлечены инвесторы и строители из Китая. Вестербака же не видит в этом никакой проблемы. Китайский фонд Touchstone Capital Partners готов проспонсировать строительство туннеля на 15 миллиардов евро.

В июле 2020 года Яак Ааб сообщил, что порекомендует правительству отказаться от инициирования соответствующей государственной спецпланировки. Если эстонские власти окончательно отклонят проект Вестербаки, останется лишь государственный проект. Его реализует компания FinEst Link, отмечает издание.

Идея проложить под Финским заливом железнодорожный туннель, который соединит Финляндию с Эстонией (а в перспективе — и с остальной Европой) не нова. Первый протокол о намерениях мэрами Таллина и Хельсинки подписали еще в 2008 году, но предложенный ими проект не нашел поддержки ни на уровне национальных правительств, ни на уровне руководства Европейского союза.

В ноябре 2018 года главы транспортных ведомств Финляндии и Эстонии Анне Бернер и Кадри Симсон договорились о том, что Финляндия присоединится к проекту железной дороги Rail Baltica. Туннель стал бы естественным продолжением железнодорожной магистрали, проходящей через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Однако через год правительство Финляндии заявило, что в ближайшей перспективе воздержится от реализации Rail Baltica. Судьба туннеля остается неизвестной.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что перенос поставок белорусских нефтепродуктов из Литвы в российский порт Усть-Луга станет самым оптимальным вариантом. Однако сейчас организация полномасштабного транзита зависит от единственного условия.

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