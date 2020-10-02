Правительство России обсудит создание алиментного фонда

Для неполных семей в России могут создать алиментный фонд. В российском правительстве эта инициатива будет рассматривать до 9 октября, сообщает "Парламентская газета".

Глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о деталях предлагаемых нововведений. Идея создания фонда уже возникала, поэтому вопрос снова подняли на совещании в Совете Федерации.

Данная мера поможет поддержать одиноких родителей, по какой-то причине не получающих алименты, утверждает глава Комитета Совфеда по социальной политике.

"С учетом зарубежного опыта есть предложение создать алиментный фонд. Во многих странах уже есть такие фонды", — добавила Святенко.

Однако пока не удается определить предполагаемые источники финансирования, которые можно будет направить на эти цели. Ответственными министерствами до 9 октября будут обсуждаться основные детали реализации нововведения, после чего правительство примет окончательное решение.