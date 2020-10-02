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17:50   2 Октября 2020
Общество

Беглов обсудил с Дрозденко сотрудничество во время пандемии

Беглов обсудил с Дрозденко сотрудничество во время пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко совместное сотрудничество между двумя регионами в период пандемии коронавирусной инфекции, передают "Невские Новости".

Во время обсуждения между главами регионов поднимались вопросы взаимодействия в рамках борьбы с коронавирусом. Беглов и Дрозденко рассмотрели возможность увеличить коечный фонд и территориальный охват тестирования на инфекцию.

Для оказания оперативной медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Ленобласти развернуто 866 коек, из которых на текущий момент свободно 14%. Регион в случае необходимости готов увеличить число больничных мест для лечения заболевших инфекцией людей.

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Автор: Борис Нестеров
#беглов #дрозденко #пандемия #коронавирус

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