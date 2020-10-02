Военный эксперт объяснил превосходство Т-72 в случае третьей мировой войны

Военный политолог Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik оценил вердикт экспертов Военно-исторического музея Дрездена. Они назвали российский танк Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны.

Если бы третья мировая началась во время холодной войны между СССР и США, то Т-72 стал бы самым востребованным и надежным танком. Такое мнение высказали эксперты Бернард Каст и Йенс Венер из Военно-исторического музея Дрездена. По их словам, боевая машина стоила недорого, но при этом обладала передовыми характеристиками, которые превосходили показатели западных аналогов.

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО, – например, немецкий "Леопард I" с очень легкой броневой защитой или американские танки M60», — сказал Венер.

Спикер обратил внимание, что броня российского танка надежно защищала экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения бактериологического и химического оружия. Также Т-72 был очень маневренным и мог передвигаться с большой скоростью.

Военный политолог Владимир Богатырев подтвердил, что оценка западных экспертов близка к истине:

«Дело в том, что танк – это боевая машина, которая ценится по целому ряду параметров. Танк Т-72 и в период создания, то есть в семидесятые годы, и в современных условиях, когда он глубоко модернизирован и отвечает всем требованиям по поражению противника, по защите экипажа и самого танка от поражающих факторов, действительно является лучшим в мире».

Эксперт сообщил, что танк Т-72 превосходит зарубежные аналоги почти по всем характеристикам. Отдельное внимание стоит уделить мощному вооружению, а именно 125-миллиметровой пушке. Боевая машина может стрелять противотанковыми управляемыми ракетными снарядами на большую дальность.

«Он прекрасно зарекомендовал себя в условиях севера, европейских, азиатских, пустынных африканских условиях. Кроме того, наши танки меньше по габаритам, чем зарубежные модели, что позволяет им являться меньшей мишенью для противника. Совокупность этих факторов и позволяет этому танку являться наиболее продвинутым, наиболее отвечающим современным требованиям и, пожалуй, превосходить все соответствующие машины мира», — подытожил Богатырев.