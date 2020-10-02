Навальный в интервью Der Spiegel указал на улики против Певчих

Основатель ФБК Алексей Навальный (признан иноагентом) в интервью изданию Der Spiegel неосознанно указал на потенциального отравителя, который имел доступ к его личным вещам, передает ФАН.

Навальный считает, что яд был нанесен на предмет его личного пользования. По мнению блогера, в качестве отравляющего вещества могла быть использована новейшая версия "Новичка" с более узким действием.

"По-видимому, я коснулся загрязненной поверхности, затем взял бутылку с водой, выпил из нее что-то, поставил ее обратно", — заявил Навальный.

Блогер предполагает, что впитал яд через кожу. Навальный фактически признал, что отравление было совершено через его личные вещи. Вероятнее всего, к инциденту причастны люди из его близкого окружения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудница ФБК Мария Певчих организовала обыск в отеле Xander после приземления Навального в Омске. Именно она передала бутылку, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы "Новичка". Британка также фигурировала в расследовании издания "Правда.ру" в качестве потенциальной отравительницы блогера.