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18:24   2 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Бизнес призвал Украину не усугублять кризисную ситуацию в экономике

Бизнес призвал Украину не усугублять кризисную ситуацию в экономике

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко заявила, что законопроект Верховной рады о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предусматривает повышение налогов для компаний.  По ее словам, решение не только приведет к закрытию многих компаний, но и усугубит экономический кризис.

«В условиях кризиса решение увеличивать налоговую нагрузку на бизнес выглядит, мягко говоря, странно. Так, во время, когда большинство стран помогает и поддерживает бизнес, кажется, что мы наоборот стараемся загнать предпринимателей в тупик», — добавила  Деревянко.

Такая фискальная политика, особенно в период экономического кризиса, навредит Украине, продолжила исполнительный директор ЕБА. Киеву необходимо учитывать реальное положение дел, а не игнорировать трудности предпринимателей. 

Власти хотят ввести еще больше налогов, но ограничения и повышенные ставки налогообложения, наоборот, не скажутся положительно, поскольку навредят устойчивому развитию Украины, считает Деревянко.

Бизнес призвал Украину не усугублять кризисную ситуацию в экономике

Например, бизнес не поддержал предложение Рады запретить предпринимателям переносить налоговые убытки за пять лет, отменить мораторий на проведение проверок в карантин или увеличить ставки акцизного налога на ликероводочные изделия на 11,6%.

Европейскую бизнес ассоциацию также насторожило предложение разрешить контролирующим органам получать данные о состоянии счетов налогоплательщиков и движении на них денег, чтобы взыскать средства на погашение налогов и долгов.

«Европейская бизнес ассоциация призывает воздержаться от повышения фискальной нагрузки на бизнес и граждан для скорейшего восстановления экономической стабильности и благополучия страны»,  — подытожила Деревянко.

Ранее ЕБА отмечала, что лишь 60% предпринимателей не исключили позитивного развития бизнеса в 2021 году. При этом 26% бизнесменов постараются удержать показатели на уровне 2020 года, а еще 14% констатировали, что дела только ухудшатся. Менее половины предпринимателей, точнее 31%, не исключили, что внедрят в следующем году новые инвестиционные проекты.

Однако о сокращении штата сотрудников в 2021 году почти никто не задумывается, наоборот, 60% предпринимателей хотят сохранить персонал, а 28% думают о расширении. При этом 12% бизнесменов все таки уволили сотрудников. 

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отмечала, что подобные ответы предпринимателей можно было спрогнозировать, поскольку пандемия коронавируса и ограничения сказались на планах бизнесменов. Однако, по ее словам, бизнес также высказал недовольство в сторону украинской судебной системы.

«Руководители компаний даже назвали это большей проблемой, чем коррупция. Впервые за многие годы. Поэтому, кроме внешних вызовов, нам стоит обратить не менее пристальное внимание к внутренним вопросам. Украинский бизнес и общество очень ждут честные суды, уменьшение коррупции и политическую и экономическую стабильность», — завершила Деревянко​​​​​​​.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #экономика #бизнес

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