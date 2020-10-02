Бизнес призвал Украину не усугублять кризисную ситуацию в экономике

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко заявила, что законопроект Верховной рады о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предусматривает повышение налогов для компаний. По ее словам, решение не только приведет к закрытию многих компаний, но и усугубит экономический кризис.

«В условиях кризиса решение увеличивать налоговую нагрузку на бизнес выглядит, мягко говоря, странно. Так, во время, когда большинство стран помогает и поддерживает бизнес, кажется, что мы наоборот стараемся загнать предпринимателей в тупик», — добавила Деревянко.

Такая фискальная политика, особенно в период экономического кризиса, навредит Украине, продолжила исполнительный директор ЕБА. Киеву необходимо учитывать реальное положение дел, а не игнорировать трудности предпринимателей.

Власти хотят ввести еще больше налогов, но ограничения и повышенные ставки налогообложения, наоборот, не скажутся положительно, поскольку навредят устойчивому развитию Украины, считает Деревянко.

Например, бизнес не поддержал предложение Рады запретить предпринимателям переносить налоговые убытки за пять лет, отменить мораторий на проведение проверок в карантин или увеличить ставки акцизного налога на ликероводочные изделия на 11,6%.

Европейскую бизнес ассоциацию также насторожило предложение разрешить контролирующим органам получать данные о состоянии счетов налогоплательщиков и движении на них денег, чтобы взыскать средства на погашение налогов и долгов.

«Европейская бизнес ассоциация призывает воздержаться от повышения фискальной нагрузки на бизнес и граждан для скорейшего восстановления экономической стабильности и благополучия страны», — подытожила Деревянко.

Ранее ЕБА отмечала, что лишь 60% предпринимателей не исключили позитивного развития бизнеса в 2021 году. При этом 26% бизнесменов постараются удержать показатели на уровне 2020 года, а еще 14% констатировали, что дела только ухудшатся. Менее половины предпринимателей, точнее 31%, не исключили, что внедрят в следующем году новые инвестиционные проекты.

Однако о сокращении штата сотрудников в 2021 году почти никто не задумывается, наоборот, 60% предпринимателей хотят сохранить персонал, а 28% думают о расширении. При этом 12% бизнесменов все таки уволили сотрудников.

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отмечала, что подобные ответы предпринимателей можно было спрогнозировать, поскольку пандемия коронавируса и ограничения сказались на планах бизнесменов. Однако, по ее словам, бизнес также высказал недовольство в сторону украинской судебной системы.