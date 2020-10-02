Forbes назвал самых богатых актрис мира

Сотрудники Forbes выяснили, кто из мировых актрис зарабатывает больше остальных. В рейтинг вошли 10 самых успешных женщин мира кино.

Список возглавила звезда сериала Modern Family София Вергара. Ее заработок за 2020 год составил 43 млн долларов.

Следом идет бывшая жена Брэда Питта Анджелина Джоли с зарплатой в размере 35,5 млн долларов. На третьем месте "чудо-женщина" Галь Гадот, получившая за год 31,5 млн долларов.

"Все актрисы, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода не от традиционного кинематографа, а от стриминговых сервисов и телевидения", — уточнили в Forbes.

В общей сложности все десять звезд кино заработали 254 миллиона долларов. За последний год эти актрисы потеряли около 20% заработка, отмечает издание.