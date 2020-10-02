НАТО тщетно пытается найти минусы в защите российских С-400

Министерство обороны РФ 24 сентября 2020 года получило третий полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» от концерна «Алмаз-Антей». В то же время Североатлантический альянс пытается найти брешь в российской ПВО, сообщают эксперты издания The National Interest (NI).

«Алмаз-Антей» разрабатывал С-400 специально для защиты от ударов с воздуха, которые могут осуществляться с помощью крылатых, тактических и оперативных баллистических ракет. Тем не менее, в интернете все чаще и чаще появляются сообщения, что ВМС и ВВС Британии начали активней посылать свои патрули к российским границам.

Они хотят найти брешь в защите регионов, где сейчас развернуты комплексы С-400 и их предшественники С-300. Системы работают совместно для еще более эффективной работы комплексов противовоздушной обороны российских вооруженных сил.

Издание The EurAsian Times пишет, что британские военные сканировали частоты российских комплексов, чтобы попытаться выявить уязвимости в их работе. Если это правда, то у американских невидимок F-22 «Раптор» и F-35 «Лайтнинг» появится возможность чуть ближе подходить к российским границам.

Специалисты российского портала Avia.Pro предположили, что вооруженные силы Великобритании изучают «дыры» в российской зенитно-ракетной защите и пытаются найти обходные пути, в том числе для того, чтобы усовершенствовать собственные ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 позиционируется Россией, как «охотник за невидимками», и является одним из самых современных ракетных платформ класса «земля-воздух» большой и средней дальности. Разработан комплекс специально для уничтожения самолетов-невидимок и баллистических ракет. Впрочем, С-400 также может поражать и наземные цели.

Комплекс заступил на боевое дежурство в 2007 году, дальность действия составляет 400 километров. С-400 может стрелять дальнобойными гиперзвуковыми ракетами класса «земля-воздух» 40Н6, которые способны поражать маломаневренные аэродинамические цели. Концерн «Алмаз-Антей» работал над российским ЗРК для того, чтобы свести на нет малозаметность истребителей пятого класса, к примеру, американских F-35. Однако следить за самолетами – это одно, а поражать эти цели после обнаружения – совсем другое, пишут эксперты NI.

Между тем, способность С-400 отслеживать американские невидимки стала камнем преткновения в отношениях между США и Турцией. Анкара хотела принять на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы, но в то же время сохранить свое участие в программе по созданию и строительству истребителей F-35. Вашингтон и страны Североатлантического альянса увидели в этом серьезное противоречие.

По мнению стран-членов НАТО, конструкторы С-400 могли получить дополнительную информацию, которая помогла бы им обеспечить превосходство российских ЗРК над западными системами защиты истребителей от ПВО. В конечном итоге Турцию исключили из программы F-35.

Сейчас главным вопросом является то, получили ли британские самолеты возможность обходить защиту комплексов С-400 «Триумф». Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев объяснил «Политике Сегодня», что найти «лазейку» в защите российских ЗРК практически невозможно. К тому же летчикам, которые хотят подойти на расстояние выстрела С-400, требуется немалая отвага:

«Как вы знаете, дальность у них [комплексов "Триумф" — прим. ред.] 400 километров. Чтобы подлететь к стратегическим объектам на такое расстояние, нужно иметь храбрость и соответствующие возможности. Потому что попасть в зону поражения С-400 – это очень опасно. Комплекс при работе в автоматическом режиме будет самостоятельно решать вопрос обнаружения и уничтожения цели. Никто там разбираться не будет».

По его словам, британские ВВС едва ли являются единственными желающими поближе подобраться к российским границам. Вероятнее всего, страна действует при поддержке других государств.

«Страна Великобритания в военном смысле не того уровня и не того эшелона, чтобы таким образом вести разведку. Не стоит забывать, что разведывательные операции ведутся сразу на нескольких позициях, в них участвует даже флот, а истребители, скорее, играют провокационную роль в этой игре», — подытожил военный эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала, как западные эксперты оценивают возможности российского вооружения. Специалисты Международного института стратегических исследований пришли к выводу, что ВС РФ сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны.