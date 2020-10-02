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17:08   2 Октября 2020
Происшествия

Ушел из жизни чиновник из Ленобласти Александр Степин

Ушел из жизни чиновник из Ленобласти Александр Степин

Информация об уходе из жизни председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Александра Николаевича Степина появилась на сайте правительства региона.

Глубокие соболезнования в связи со смертью Степина выразили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

В сообщении отмечается, что Александр Степин пользовался большим уважением со стороны руководителей и сотрудников органов внутренних дел. На должности главы комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области он находился с 2016 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#ленобласть #Александр Степин #комитет правопорядка

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