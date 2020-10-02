Ливан просит Интерпол выдать ордер на арест двух россиян

Власти Ливана обратились в Интерпол с просьбой выдать международный ордер на арест двух россиян: владельца и капитана судна, которое в 2013 году доставило в бейрутский порт 2700 тонн аммиачной селитры, передает ТАСС.

Судья Фади Савван, ведущий расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, 1 октября направил в Генпрокуратуру запрос об аресте двух российских граждан, которая, в свою очередь, обратилась к Интерполу. Ранее ливанские следователи и сотрудники спецслужб прибыли на Кипр, где проживает владелец судна.

Хранящаяся на территории порта в течение шести лет аммиачная селитра сдетонировала 4 августа 2020 года. В результате взрыва Бейрут оказался наполовину разрушен, 193 человека погибли, а более 300 тысяч граждан лишились крова.