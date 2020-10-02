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16:57   2 Октября 2020
Происшествия

Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного пресс-атташе

Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного пресс-атташе

Сотрудница посольства США в Киеве Санвер Никаэло скончалась в украинской столице. Женщина оказалась женой военного пресс-атташе, передает телеканал "360".

Американские федеральные агенты в скором времени прибудут в Киев для расследования инцидента. Тело женщины находится под охраной правоохранителей, сообщает телеканал "360". У сотрудницы посольства США остались четверо детей.

Санвер Никаэло в бессознательном состоянии нашли в киевском лесопарке. Врачи скорой госпитализировали женщину с травмой головы. Медикам не удалось спасти сотрудницу посольства.

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Автор: Илья Романович
#сша #киев #смерть #пресс-атташе

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