Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного пресс-атташе

Сотрудница посольства США в Киеве Санвер Никаэло скончалась в украинской столице. Женщина оказалась женой военного пресс-атташе, передает телеканал "360".

Американские федеральные агенты в скором времени прибудут в Киев для расследования инцидента. Тело женщины находится под охраной правоохранителей, сообщает телеканал "360". У сотрудницы посольства США остались четверо детей.

Санвер Никаэло в бессознательном состоянии нашли в киевском лесопарке. Врачи скорой госпитализировали женщину с травмой головы. Медикам не удалось спасти сотрудницу посольства.