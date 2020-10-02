16:57 2 Октября 2020Происшествия
Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного пресс-атташе
Сотрудница посольства США в Киеве Санвер Никаэло скончалась в украинской столице. Женщина оказалась женой военного пресс-атташе, передает телеканал "360".
Американские федеральные агенты в скором времени прибудут в Киев для расследования инцидента. Тело женщины находится под охраной правоохранителей, сообщает телеканал "360". У сотрудницы посольства США остались четверо детей.
Санвер Никаэло в бессознательном состоянии нашли в киевском лесопарке. Врачи скорой госпитализировали женщину с травмой головы. Медикам не удалось спасти сотрудницу посольства.