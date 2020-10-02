Шаповалов исключил возможность влияния Абхазии на конфликт в Карабахе

Парламент Абхазии выразил готовность определить Сухум нейтральной площадкой для мирных переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило абхазское издание «Апсныпресс» со ссылкой на депутатов законодательного органа.

Парламент Республики Абхазия выступил с заявлением в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. https://t.co/BaG2TtuLwn — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) October 2, 2020

Парламент республики обеспокоен обострением напряженности между Арменией и Азербайджаном. Депутаты отметили, что за несколько дней конфликт перерос в «полномасштабную войну».

«Стороны активно применяют тяжелое вооружение. Жертвами становятся не только военные, но и гражданское население. Эскалация конфликта выходит за пределы зоны вооруженного противостояния, ставя под угрозу весь регион Южного Кавказа. Народу Абхазии близки и понятны чувства людей, переживающих в эти дни обстрелы и бомбардировки», — приводит издание содержание заявления.

Кроме того, в Абхазии призвали к прекращению огня и началу мирного переговорного процесса, предложив сделать такой площадкой Сухум. К участию пригласили парламентариев всех заинтересованных сторон.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» назвал инициативу абхазской стороны полезной и важной. Он подчеркнул, что любые предложения миротворческого характера можно только приветствовать.

«Честь и хвала нашим абхазским партнерам за это, поскольку это [предложение — прим. ред.] расширяет возможности дипломатического процесса», — полагает эксперт.

Намерение абхазов сыграет важную роль в контексте Большого Кавказа. В регионе с давних пор копятся взаимные обиды и разногласия. Примирение сторон и прекращение военизированного конфликта положительно скажется на геополитической ситуации в целом, считает Шаповалов.

«Конечно, мы должны понимать, что весь Южный Кавказ в этом смысле представляет собой сложную геополитическую конструкцию с большим количеством противоречий. И вооруженный конфликт в одной части Южного Кавказа может стать причиной "тектонических сдвигов" во всем регионе. Он может повлиять в сторону ослабления общей безопасности на Кавказе. А абхазы тоже живут на этой земле», — замечает собеседник издания.

При этом успешное разрешение противостояния между Баку и Ереваном может стать прецедентом расширить возможности самой Абхазии, как частично признанной республики, продолжает политолог. Став посредником в конфликте, Абхазия откроет для себя перспективу признания суверенитета страны другими государствами.

«Вот в этом смысле посредническая роль способна усилить международное признание и авторитет Абхазской Республики», — не сомневается Шаповалов.

Вместе с тем, политолог обратил внимание, что статус Абхазии как самостоятельного государства не признают ни Армения, ни Азербайджан. Это, по мнению Шаповалова, создает серьезные формальные препятствия для реализации абхазской инициативы.

«Проведение переговоров в Абхазии будет автоматически означать для Армении и Азербайджана необходимость решения вопроса для признания Абхазии. Готовы ли они пойти на это? Это другой вопрос», — подытожил собеседник ПС.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил провести переговоры по Нагорному Карабаху в Крыму. Он подчеркнул, что на полуострове «готовы предоставить площадку», и также призвал стороны решить проблему мирным путем.

«Политика Сегодня» обсудила инициативу Бальбека с сенатором от Республики Крым Сергеем Цековым. Он посчитал, что Крым не сможет стать такой площадкой. Как он отметил, дискуссия может проводиться только на той территории, на которую будут согласны обе конфликтные стороны, не считая посредников.