Майтыг: межливийские переговоры могут разрешить кризис в стране

Успех межливийских переговоров привел к объединению бюджета двух частей страны, но главное достижение — возобновление добычи нефти. Такое мнение, как передает Федеральное агентство новостей, высказал вице-премьер ПНС Ливии Ахмад Майтыг.

Решение главной экономической проблемы Ливии — возобновление добычи нефти — создает фундамент для воссоздания ливийской государственности. Для этого, считает вице-премьер так называемого Правительства национального согласия Ливии Ахмад Майтыг, который дал большое интервью изданию Jeune Afrique, необходимо принять конституцию страны и провести президентские и парламентские выборы.

"Мы начали эту дискуссию с представителями Востока в сентябре. Они связались со мной, чтобы обсудить восстановление месторождений и распределение получаемых от продажи доходов", — рассказал Майтыг.

Вице-премьер уточнил, что Бенгази и Триполи договорились не о разделе нефти, а об объединении бюджетов, что является гораздо более решительным шагом к разрешению ливийского кризиса. Вместе с тем, Ахмад Майтыг не считает, что уже пришло время для заключения окончательного договора между сторонами, поскольку сначала нужно урегулировать вопросы валютного курса и государственного долга.