Полуфинал шоу "Музыкальная сеча — 2020" покажут 2 октября

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" представят седьмой выпуск отборочного раунда шоу "Музыкальная сеча — 2020" 2 октября, в пятницу.

Музыкальные группы "Угол чердака" и Skywards будут бороться за выход в полуфинал, а также возможность получить 100 тысяч рублей. Для этого им придется сойтись в творческом поединке на сцене.

"Угол чердака" — дуэт Юрия Тараканова и Кирилла Рыжова. Группа начала существование в прошлом году. Музыканты приехали из маленького города Сосногорска. Группа играет в жанре инди-рок.

Группа Skywards принадлежит музыканту Константину Плеханову, который долгое время играл на гитаре в различных коллективах, после чего решил уйти в свободное плавание. Проект совмещает в себе такие разнообразные жанры, как: хип-хоп, электронный рок, поп, альтернатива.