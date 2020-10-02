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16:44   2 Октября 2020
Политика

Пашинян потребовал от союзников Турции объяснений об обстрелах Карабаха

Пашинян потребовал от союзников Турции объяснений об обстрелах Карабаха

Обстрел населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики осуществляется самолетами F-16 ВВС Турции. Как сообщает РИА Новости, Ереван обратился к НАТО с требованием отреагировать на агрессивные действия Турции в Нагорном Карабахе.

Разрушения и множество раненых появились в Степанакерте 2 октября после жестокого обстрела города. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в обстреле столицы и других городов Нагорно-Карабахской Республики принимали участие самолеты F-16 ВВС Турции. В связи с этим глава правительства Армении обратился к союзникам Турции по НАТО с требованием пересмотреть программы военно-технического сотрудничества с Анкарой.

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Автор: Ирина Большунова
#ввс турции #нагорный карабах #пашинян

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