Пашинян потребовал от союзников Турции объяснений об обстрелах Карабаха

Обстрел населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики осуществляется самолетами F-16 ВВС Турции. Как сообщает РИА Новости, Ереван обратился к НАТО с требованием отреагировать на агрессивные действия Турции в Нагорном Карабахе.

Разрушения и множество раненых появились в Степанакерте 2 октября после жестокого обстрела города. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в обстреле столицы и других городов Нагорно-Карабахской Республики принимали участие самолеты F-16 ВВС Турции. В связи с этим глава правительства Армении обратился к союзникам Турции по НАТО с требованием пересмотреть программы военно-технического сотрудничества с Анкарой.