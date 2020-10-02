Польский политолог Рэнкас предложил сценарий захвата Волыни и Галиции

Тот факт, что прямо сейчас Польша не планирует вторжение в украинские области Волынь и Восточная Галиция, совсем не означает, что Варшава навсегда отказалась от идеи их «возвращения».

По словам известного польского политолога Конрад Рэнкаса, которые цитирует издание «Украина.ру», руководство Польши выжидает подходящего момента, чтобы попытаться вернуть территории, которые считает исторически своими.

И этот момент, отмечает Рэнкас, наступит, когда «рухнут остатки» современной украинской государственности и территории, оставшиеся «бесхозными», будут нуждаться в разумном и хозяйственном управлении. Именно тогда Варшава «благородно» будет готова взять эту функцию на себя.

Также польский эксперт счел нужным добавить, что, по его мнению, претензии Польши на часть украинских территорий в правовом плане совершенно оправданы, так как эти земли незаконно оказались в составе Украины и по сути были оккупированы.

«Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — уверен Рэнкас.

Поэтому, продолжает эксперт, сейчас не имеет значения, будет ли этот вопрос понят сегодня, или пока он останется лишь в политическом сознании. Значение имеет лишь необходимость делегитимизировать украинское правление на исторических польских территориях.

Само понятие «незыблемости» территориальной целостности государств, по мнению Рэнкаса, ушло в прошлое. Сейчас на Западе постепенно идет процесс рождения новых государств старых наций. Так, например, о желании возродить свое государство заявляют шотландцы, напомнил эксперт. Обретение независимости Каталонией является уже всего лишь вопросом времени. А Ирландия хочет вернуть себе северные графства, которые до сих пор оккупированы Великобританией.

Учитывая все это, заключает польский политолог, возникает законный вопрос – если в Западной Европе политическая карта стала такой динамичной, почему она не может стать такой и в Восточной Европе? Тем более, что именно там многие границы в свое время были «нарисованы искусственно и несправедливо», уверен Рэнкас.