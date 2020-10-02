Ученые рассказали о новой разработке для восстановления нервных клеток

Ученые из южнокорейского Института науки и технологий Тэгу Кенбук создали микророботов с магнитным управлением, которые заполняют промежутки между нервными клетками, восстанавливая связи между ними, передает издание "Популярная Механика".

Аппарат можно применять в лечении травм нервной системы, отметили специалисты. Они доказали, что в качестве эффективных соединителей нервных клеток можно применять микророботов. Их длина — 300 микрометров.

Исследователи провели эксперимент, где применили новинку для организации связи между двумя отдельными группами нервных клеток, существовавшими на пластинах из стекла. В результате специалисты выяснили, что микроробот поможет не только в лечении травм нервной системы, но и в разработоке биокомпьютеров с живыми нейронами.