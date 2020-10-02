Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:21   2 Октября 2020
Политика

Пашинян: уход Турции является главным условием перемирия в Карабахе

Пашинян: уход Турции является главным условием перемирия в Карабахе

Вмешательство Турции в армяно-азербайджанский конфликт на стороне Азербайджана осложнило ситуацию. В Ереване, как передает ТАСС, считают необходимым уход Турции с Южного Кавказа необходимым условием перемирия.

Продолжающийся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха может быть остановлен, если Турция перестанет в него вмешиваться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что поведение Анкары в этом регионе создает проблемы для всего мирового сообщества. Глава армянского правительства сообщил, что руководство страны находится в постоянном контакте с Москвой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#турция #нагорный карабах #пашинян #правительство армении

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров