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16:18   2 Октября 2020
Политика

Кадыров обратился к Навальному

Кадыров обратился к Навальному

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к блогеру Алексею Навальному, вышедшему из комы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, блогер выдвинул свои обвинения в адрес президента России Владимира Путина в его "отравлении", не имея при этом никаких доказательств. Глава республики напомнил, что именно благодаря российскому лидеру в России толерантно относятся к оппозиции.

"Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает ее грязью", — добавил Кадыров.

Также глава Чечни посоветовал блогеру не пиарить себя и не преследовать личные корыстные цели в своих заявлениях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кадыров #чечня #навальный

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