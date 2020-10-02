Киев взял курс на ограничение свобод граждан, пытаясь запретить "ВКонтакте"

Действия украинских властей противоречат декларируемому Киевом "европейскому курсу". Об этом заявил депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с журналистами Nation News, комментируя обещание Совбеза Украины "проблем" для пользователей "ВКонтакте".

Украинские правоохранители будут ставить на учет граждан, которые пользуются интернет-ресурсами, запрещенными на территории страны. В их числе российские социальные сети: "Одноклассники", "ВКонтакте" и другие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Руководство Украины понимает, что запреты легко обойти. Поэтому соблюдение запрета доверили контролировать полиции. Теперь каждый украинец, использующий российские соцсети, может быть поставлен на учет.

Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, подобная политика никак не соответствует курсу на европейские ценности. Право украинцев на свободный доступ к информации нарушается, чем следовало бы заинтересоваться европейским друзьям Киева. С Захаровой согласился член Комитета Госдумы России по международным делам Антон Морозов.

Депутат добавил, что интернет-пространство не должно подвергаться цензуре, особенно если речь идет о новостях.