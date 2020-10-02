Голикова оценила необходимость соблюдения масочного режима в России

Соблюдение всех мер безопасности при коронавирусной инфекции необходимо, чтобы избежать возвращения к самоизоляции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Основными мерами являются ношение медицинской маски и соблюдение социальной дистанции при посещении общественных мест. Исполнение предписания врачей нужно для снижения нагрузки на коечный фонд, уточнила Голикова.

Строгое исполнение профилактических мер — залог победы над инфекцией, считает вице-премьер. Официальную информацию и актуальные сведения о коронавирусе можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.