Офицер Армии обороны Карабаха рассказал о воюющих за Азербайджан сирийцах

Ереван располагает новыми доказательствами участия наемников с Ближнего Востока в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян, пишет Sputnik Армения.

Один из погибших на линии фронта азербайджанских офицеров имел при себе армейскую рацию Tadiran производства Израиля, передает слова Саркисяна Федеральное агентство новостей.

Из радиоперехвата стало известно, что на отдельных направлениях действия военных Азербайджана координируются на арабском языке.

"Выводы можете сделать сами", — заявил замкомандующего Армией обороны Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана начали наступление по всей линии соприкосновения. Мировое сообщество призывает Баку и Ереван прекратить огонь и перейти к диалогу. Турция же заявила о поддержке Азербайджана.

Позже появилась информация о том, что Турция перебросила в Азербайджан сирийских наемников. Анкара эту информацию опровергает, однако существует множество свидетельств того, что боевики из Сирии действительно принимают участие в карабахском конфликте.