Польше не удастся обнаружить на дне Балтийского моря Янтарную комнату, об этом заявил историк Сергей Трифонов. Его слова приводит издание "ПолитРоссия".

После слуха о том, что Янтарную комнату мог перевозить один из затонувших в Балтийском море немецких кораблей, поляки активно бросились на ее поиски. Однако Трифонов уверен, что комнаты им не видать, но не отрицает, что водолазы могут обнаружить некие другие артефакты, представляющие историческую ценность.

Более того историк заявил, что Янтарная комната уже давно была найдена и даже указал место нынешнего ее нахождения.

"Смею вас заверить, Янтарная комната уже найдена. Она находится в бункере последнего коменданта Кенигсберга генерала Отто Ляша на глубине шестнадцать метров и [частично] в подземных ходах", – заявил спикер.

Однако историк не упустил возможности заявить, что поляки даже права не имеют претендовать на достояние Российской Федерации и будут обязаны вернуть Янтарную комнату без предварительных условий.