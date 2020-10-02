Жители Степанакерта получили множественные ранения после атаки Азербайджана

Армия Азербайджана атаковала город Степанакерт, расположенный на территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Удар азербайджанских вооруженных сил привел к многочисленным разрушениям гражданской инфраструктуры. Кроме того, были ранены мирные жители и пострадала спасательная служба, написал он на своей странице в Facebook, пообещав Баку "соразмерный ответ".

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Вспыхнувший с новой силой многолетний конфликт Баку и Еревана привел к тому, что власти Армении, Азербайджана и НКР ввели в своих странах военное положение. Мировое сообщество обратило внимание на серьезную ситуацию, призвав стороны конфликта немедленно сложить оружие и начать мирные переговоры.