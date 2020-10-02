Вассерман: за Байдена в США будут голосовать истерички

Победа кандидата от Республиканской партии Джозефа Байдена на выборах президента грозит США состоянием истерики. Такое мнение корреспонденту «Политики Сегодня» высказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Все истерички США обоего пола будут голосовать за очевидным образом выжившего из ума Байдена. Сейчас медики активно обсуждают, каким коктейлем из препаратов его накачали перед дебатами. К счастью, число истеричек в стране не слишком велико. А если окажется. что истеричек больше половины, тогда США можно будет даже не жалеть. Страна, где позволяют править истеричкам, довольно быстро своим опытом доказывает, что выжить в состоянии истерики невозможно», — сказал Вассерман.

Если же Трамп из-за коронавируса временно потеряет дееспособность, то власть в таком случае перейдет к вице-президенту Майку Пенсу, говорит знаток. Такой механизм уже неоднократно применялся в истории США. Серьезных потрясений при краткосрочном переходе власти не произойдет, отметил собеседник издания.

«Пенс в первый вице-президентский срок не раз делом доказывал, что разделяет убеждения Трампа и готов на любые меры ради восстановления в США собственного промышленного производства. Большинство граждан, что умеет и любит работать, а в этом отношении американцы очень хороши, скорее всего проголосует не за личность Трампа, а за его программу», — объяснил публицист.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он и жена Меланья заболели COVID-19. Предположительно, глава Белого дома заразился от советницы Хоуп Хикс. Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. По словам врача, президент чувствует себя хорошо и остается дееспособным.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. На сегодняшний день лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Первые дебаты, прошедшие между демократом и республиканцами, эксперты назвали «позором Америки».