Украинская железная дорога сообщила, что Киев за восемь месяцев 2020 года компенсировал только 21% затрат на перевозку льготников. По информации госкомпании, пассажиров льготных категорий перевезли на 190 млн грн($6,7 млн), но Киев компенсировал лишь 40 млн грн ($1,4 млн).

Директор Департамента пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Болдов объяснил, что, согласно украинскому законодательству, в стране 17 категорий граждан, которые вправе воспользоваться бесплатным проездом. При этом в Бюджетном кодексе говорится, что расходы за перевозку льготников компенсирует власть.

«За 8 месяцев мы перевезли более 11 млн таких пассажиров или 41% от общего количества, за которые недополучено компенсаций 150 млн грн», — добавил он.

Украинская железная дорога могла на недополученные деньги как отремонтировать выгоны, чем бы сделала для пассажиров более комфортные условия, таки купить новые поезда.

Киев не компенсировал абсолютно ничего. Хотя госкомпания перевезла льготников из столицы в пригороды на 19,2 млн грн ($677 тыс). Черновицкая область компенсировала лишь 1,7% от 758 тыс грн, Харьковская 9,8% от 25,8 млн грн (от $910 тыс), а Львовская — 11,2% от 17 млн ​​грн (от $600 тыс).

Другие области, наоборот, понимают, что пригородные железнодорожные перевозки нужны не только украинцам, но и регионам, поэтому компенсируют расходы Украинской железной дороги. Добросовестным плательщиком назвали Херсонскую область, которая компенсировала 95,3% от 1,3 млн грн (от $46 тыс).

В пресс-службе «Укрзализныци» подчеркнули, подобная ситуация сложилась из-за того, что некоторые районные советы и администрации либо не закладывают, либо закладывают, но минимальные суммы компенсаций за перевозку льготников. Хотя услуга стоит немалых денег.

При этом власти лишают людей комфортного, безопасного и нужного вида проезда. Железнодорожники попросили Киев сформировать бюджет на будущий год с учетом возмещения денег за перевозку льготников.

Ранее глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак заявлял, что госкомпания изменит тарифную политику для грузовых перевозок. Украинские олигархи, которые экономят на перевозе грузов, заплатят больше.