«Российское вмешательство» разместили в Нью-Йорке в качестве рекламы

Российское «вмешательство» в американские выборы вывесили на всеобщее обозрение. Жители Нью-Йорка заметили на здании, принадлежащем компании Manhattan Mini Storage (MMS), баннер с провокационной надписью. В преддверии выборов президента США (3 ноября 2020 года) американцев предупредили: «Голосуй, потому что уроки русского языка стоят дорого».

Общественная организация «Конгресс русских американцев» (Congress of Russian Americans, CRA) уже попросила убрать двусмысленный плакат. Глава CRA Наталья Сабельник рассказала РИА Новости, что подобная реклама подразумевает «российское вмешательство» в американские выборы. По ее словам, MMS будет советоваться с адвокатами, прежде чем выполнить требование конгресса.

«Я не ожидаю ответа на письмо [которое направил CRA], но если они [Manhattan Mini Storage] ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — сообщила Сабельник.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков согласился, что подобный баннер недвусмысленно намекает на пресловутое «российское вмешательство», о котором в США говорят все чаще в преддверии выборов. Эксперт рассказал, что тренд на «русских хакеров» вышел за пределы политического поля и уже вовсю используется для формирования общественного мнения.

«Для американцев "российские хакеры" — это уже понятный и раскрученный символ. Равно, как и русская мафия, и спецслужбы, с помощью которых Москва якобы влияет на Вашингтон. При этом официальные лица говорят о том, что Россия будет вмешиваться в выборы, крайне условно. В западной дипломатии этот метод получил название "highly likely"», — объяснил Судаков.

С английского highly likely переводится, как «с высокой вероятностью». Дипломаты используют это выражение, чтобы высказать какую-либо бездоказательную точку зрения. К примеру, именно с этой фразы начиналось большинство высказываний о применении химического оружия правительственными войсками Сирии. Подтверждений этому нет, поэтому спикеры вынуждены говорить highly likely, тем самым высказывая полную уверенность в своей правоте.

«И это "highly likely" также стало брендом, которым теперь пользуются в США. Казалось бы, на одном здании висит плакат, который увидят несколько тысяч человек. Но тут дело не в самом плакате, а в том, что эта история попала в СМИ. На это и был расчет. Вашингтон осторожно говорит про "российское вмешательство" с помощью фразы "с высокой вероятностью". Потому что доказательств до сих пор нет. И при этом жителям США показывают вот такие плакаты, подкрепляя эту теорию», — подчеркнул специалист.

Судаков уверен, что за провокационным плакатом стоят американские спецслужбы. Упор делается на формирование общественного мнения о том, что результаты ноябрьских выборов заведомо будут нечестными. Впрочем, теории о «российском вмешательстве» может прийти конец, добавил собеседник «Политики Сегодня».

Дело в том, что кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден уже перегнал своего главного оппонента, республиканца Дональда Трампа, по рейтингам поддержки избирателей. Издание The Hill сообщает, что демократ опережает действующего президента на 13%. Разрыв между претендентами на президентское кресло усилился после недавних дебатов.

На фоне этого можно предположить, что после победы Джо Байдена риторика Вашингтона по отношению к Москве поменяется. Кандидат от Демпартии крайне радикально высказывается в адрес Москвы и даже угрожает лично Владимиру Путину «последствиями» за нарушение суверенитета США.

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян уже высказывал точку зрения, что победа Байдена ознаменует начало новой информационной войны против России.

«Мне кажется, что если Байден выиграет в ноябре, то сценарий "российского вмешательства" будет разыгрываться проигравшей стороной. Сами результаты назвать объективными будет очень сложно, особенно, в условиях пандемии. И стороны будут обвинять друг друга в подтасовке голосов. Но давайте будем честными: в 2016 году примерно такие же результаты по поддержке избирателей показывала Хиллари Клинтон. Как мы видим, стать президентом ей это не помогло», — подытожил Судаков.

ЦРУ не впервые прибегает к упоминанию русского языка в своей агитации. В марте 2019 года Центральное разведывательное управление уже пыталось вербовать людей со знанием русского с помощью рекламы в метро Вашингтона.

Тогда переводчики управления не увидели ошибку. Баннер гласил: «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security». Дело в неправильной форме английского глагола состояния to be, из-за которого фраза переводилась неграмотно: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

В июле 2018 года ЦРУ совершило аналогичный языковой просчет. Во фразе «Are you an US citizen with a college degree?» был неправильно употреблен неопределенный артикль an (на его месте должен был быть артикль a).

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы. Тогда, по официальным данным, победил республиканец Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер занялся расследованием этого инцидента. Его работа длилась два года. Прокурор не смог предоставить ни одного доказательства причастности РФ к президентской гонке и выборам.