Джозеф Байден каждую неделю сдает анализы на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обследуется на наличие коронавирусной инфекции еженедельно, сообщил ТАСС со ссылкой на CNN.

В штабе Байдена сообщили, что в случае появления информации о заражении политика коронавирусом, сведения обнародуют. В пятницу в CNN рассказали, что такой информации пока нет.

"В штабе бывшего вице-президента [Байдена] нам сообщили, что он проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе. Они заявили, что, если у него подтвердится коронавирус, они сообщат об этом", — пояснила в эфире корреспондент телекомпании, которая находилась на предвыборных дебатах в Огайо.

В настоящее время нет сведений, когда Байден сдавал анализы на наличие коронавируса в последний раз. Также неизвестно, контактировал ли кандидат в президенты, его жена или помощники с окружением Трампа.