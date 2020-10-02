Социологи выяснили причины негативного отношения к Навальному

Антирейтинг блогера Алексея Навального вырос до 50% по сравнению с 25% в 2019 году, передает ФАН со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Социологи опросили 1605 человек старше 18 лет. Исследование проводились с 25 по 30 сентября. Об "отравлении" Навального слышали 77% опрошенных, но только 25% респондентов верят в эту версию. Большинство граждан (31%) безразлично отнеслись к новости об инциденте с блогером, сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на исследование.

Тех, кому Навальный неприятен, спросили о причинах такого отношения. Большинство осуждают его за то, что основатель ФБК (признан иноагентом) живет на деньги западных спонсоров (6%).