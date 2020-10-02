Сотрудники спасательной службы получили ранения при обстреле Степанакерта

Обстрел азербайджанской армией столицы НКР Степанакерта привел к ранениям не только среди мирных жителей, но и среди тех, кто их должен спасать, о чем со ссылкой на официальные источники в Армении сообщил ТАСС.

Здание МЧС Нагорно-Карабахской Республики пострадало в результате обстрела Степанакерта азербайджанскими военными. Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил о десяти раненых сотрудниках спасательной службы НКР. Горячая фаза армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха возобновилась 27 сентября.