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15:35   2 Октября 2020
Армия

Сотрудники спасательной службы получили ранения при обстреле Степанакерта

Сотрудники спасательной службы получили ранения при обстреле Степанакерта

Обстрел азербайджанской армией столицы НКР Степанакерта привел к ранениям не только среди мирных жителей, но и среди тех, кто их должен спасать, о чем со ссылкой на официальные источники в Армении сообщил ТАСС.

Здание МЧС Нагорно-Карабахской Республики пострадало в результате обстрела Степанакерта азербайджанскими военными. Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил о десяти раненых сотрудниках спасательной службы НКР. Горячая фаза армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха возобновилась 27 сентября.

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Автор: Василий Пименов
#степанакерт #нагорный карабах #раненные спасатели

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