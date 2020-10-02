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15:11   2 Октября 2020
Политика

Меркель не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Меркель не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Продолжающийся армяно-азербайджанский конфликт не может быть решен военным путем. Такую точку зрения высказала федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Призыв к сторонам армяно-азербайджанского конфликта со стороны главы германского правительства прозвучал еще 29 сентября, когда стало ясно, что столкновения 27 сентября перерастают в полномасштабную войну. В пятницу, 2 октября, Ангела Меркель снова подчеркнула безальтернативность мирного урегулирования. Она призвала стороны к перемирию и началу переговоров.

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Автор: Борис Нестеров
#перемирие #ангела меркель #нагорный карабах

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