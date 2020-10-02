Ученые выяснили, что смех и улыбка защищают от вирусных заболеваний

Улыбка и смех — важная часть жизни любого человека. Эти эмоции не только поднимают настроение, но и могут улучшить здоровье. Например, простимулировать работу иммунной системы и снизить риск развития вирусных заболеваний, передает NEWS.ru.

Улыбка приводит к выработке эндорфина (гормон счастья). Терапевт и психолог Ольга Бурлакова рассказала, что эндорфины, которые выделяются во время улыбки и смеха, восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме. После этого иммунная система начинает работать активнее, что снижает шансы подхватить инфекцию.

Также во время смеха у человека сокращаются мышцы, за счет чего подтягивается пресс и массируются внутренние органы, отметила Бурлакова. Во время смеха происходит непрямой массаж сердца и вентиляция бронхолегочной системы, в связи с чем люди реже сталкиваются с респираторными заболеваниями.