Японский политолог заявил, что Токио не будет улучшать отношения с Россией

По мнению японского политолога Акихиро Иваситы, отставка премьер-министра Синдзо Абэ приведет к окончанию пророссийской политики Японии. Перевод заявления эксперта опубликовало издание "ИноСМИ.ru".

По мнению Иваситы, главным камнем преткновения во взаимоотношениях двух государств является вопрос притязаний Японии на российские острова. Политолог считает, что прошлый премьер его не решил, поэтому усиления ориентации политики Страны восходящего солнца на Россию не будет.

Акихиро Ивасита видит два варианта развития будущих отношений. Либо Япония будет придерживаться политики "маленьких шажков" и постарается вернуться к обсуждению территориального вопроса, либо подпишет мирный договор, а потом обсудит возврат островов.

Политолог считает, что Страна восходящего солнца воспользуется первым сценарием. По мнению эксперта, Россия главенствует во взаимоотношениях с Японией, поэтому изменить ситуацию даже с существующими вариантами новому премьеру будет сложно.