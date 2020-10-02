В РЖД показали новое оформление плацкартных вагонов

Компания "РЖД" показала прототип обновленного дизайна плацкартного вагона для поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании", передает телеканал "360".

Показ новых плацкартных вагонов состоялся 2 октября на площади Павелецкого вокзала. Теперь внутри пассажиры смогут воспользоваться шторами и шкафами.

Одним из ярких обновлений стало увеличенное в ширину спальное место, уточнили в компании. Для новых вагонов подобрали спокойные и натуральные цвета. Все оборудование в поездах выполнено из современных материалов.