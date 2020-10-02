Ленинградский вокзал в Москве празднует 171 год со дня строительства

Первому появившемуся в Москве вокзалу исполняется 171 год. Строить Ленинградский вокзал начали еще в 1849 году. С того момента его название поменялось целых четыре раза, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Вокзал первые годы носил название Петербургского — в честь города, в который направлялись и из которого прибывали поезда. Смерть императора Николая I в 1855 году привела к следующему переименованию, затронувшему и саму железную дорогу. Затем новое имя ему дали большевики, назвав его Октябрьским. В последний раз переименование произошло в 1937 году, когда вокзал наконец стал Ленинградским.

Проектированием здания транспортного узла занимался архитектор Константин Тон, также известный благодаря созданному им Храму Христа Спасителя и Большому Кремлевскому дворцу в Москве. Одной из главных достопримечательностей первого столичного вокзала считает каслинская чугунная лестница, которой пользовались российские императоры.