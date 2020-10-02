Политолог: женщина не сможет сменить Путина на посту президента

Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне относятся к кандидатуре женщины на посту президента Российской Федерации: 40% опрошенных верят в то, что в ближайшие 10-20 лет главой государства может быть избрана представительница прекрасного пола. При этом проголосовать за нее готовы более половины респондентов.

Президентом России в ближайшие 10-20 лет может стать женщина, верят 40% россиян, проголосовать за нее были бы готовы 62%, говорится в материалах исследования ФОМ.https://t.co/xmWY7oHplg — Актуальные комментарии (@actual_comment) October 2, 2020

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в комментарии «Политике Сегодня» прокомментировал результаты опроса:

«Например, у вас спрашивают, готовы ли вы попробовать мясо страуса. Вы говорите: “Да, в принципе я могу попробовать мясо страуса, если мне его предложат”. Но поскольку мясо страуса у вас в магазине не продается, то вы его и не едите».

Минченко обратил внимание на белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую, которая в 2020 году на выборах президента республики стала главным оппонентом действующего главы Александра Лукашенко.

«Кто мог подумать, что, если бы кто-нибудь полгода назад вам или мне сказал, что самым популярным оппозиционным политиком Белоруссии будет Светлана Тихановская? Вы бы спросили тогда, кто это, что это. Или, например, феномен Марии Колесниковой [представитель штаба Тихановской — прим. ред.] <...> Кто ее знал полгода назад?», — задается вопросом политолог.

По мнению политолога, сегодня в России нет ни одной женщины-политика, которая могла бы претендовать на президентский пост. Впрочем, он не исключил, что такие лидеры могут появиться в ближайшее время. Отсутствие потенциальных женщин-претендентов на президентское кресло — большая ошибка, продолжил собеседник «Политики Сегодня».

«Когда у Галины Ширшиной был информационный всплеск, когда ее только убрали с поста мэра Петрозаводска, если бы ее тогда сделали лидером "Яблока", то партия имела бы хорошие шансы пройти пятипроцентный барьер. Но этого сделано не было», — выразил мнение Минченко.

При этом в современной России есть женщины-политики, которые могли бы составить конкуренцию сильному полу. Однако, по словам Минченко, это государственные деятели «второго плана».

«Ольга Баталина [замминистра труда и социальной защиты РФ — прим. ред.], но как потенциальный кандидат на президентство — нет. Или [Наталья] Поклонская [зампредседателя комитета Госдумы по международным делам — прим. ред.]. Это яркий политик, но это несомненно "низший" политик, у которого могут быть проблемы с переизбранием в Госдуму», — подчеркнул эксперт.

Согласно опросу ФОМ, 61% россиян согласен, что женщины должны активнее участвовать в политике. При этом позицию «политика — удел мужчин» разделяют 29%. Политтехнолог Алена Август объясняет такие результаты тем, что в последнее время мужчины, занимающие высокие политические позиции, выступают не всегда успешно.

«Мы давно уже говорим о том, что политика должна иметь женское лицо. Еще повестка, возможно, была под выступление той же Валентины Матвиенко в Совете Федерации, которая очень усиленно форсирует тему женского лидерства. Сейчас у нас и на площадке школы "Сенеж" [от президентской платформы "Россия – страна возможностей" — прим. ред.] ведется курс женского лидерства. Тема идет со всех сторон», — рассказывает собеседница ПС.

Готовность россиян проголосовать за женщину на президентских выборах также можно обосновать и с точки зрения психологии. Из-за пандемии коронавируса у граждан актуализировалось желание видеть у власти представительницу женского пола, которая могла бы спасти их от всех бед.

«В тяжелые времена — а времена у нас сейчас не самые веселые, благодаря COVID-2019 и экономическому кризису, который никуда не делся — люди всегда немножко регрессируют в детское состояние. А в детстве нам нужен кто? Мама, которая все решит», — пояснила Август.

Однако во время избирательной кампании подобное желание у граждан возникает редко. По словам эксперта, женщины значительно проигрывают в предвыборной агитации мужчинам.

«Тут надо отдать должное, что мужчины ведут, как правило, более агрессивную кампанию и лучше доносят информацию. Женщинам стоит этому поучиться и не стесняться. Иногда нужно проявлять больше твердости, для того чтобы потом женская мягкость пошла на пользу политики», — подытожила эксперт.

Также россиян попросили назвать самых авторитетных женщин в стране. Согласно результатам, рейтинг возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, набрав 13%. На втором месте оказалась депутат Госдумы Валентина Терешкова с шестью процентами. Тройку лидеров замыкает политик Ирина Хакамада — у нее 4%.

За вице-премьера Татьяну Голикову проголосовало 2%. По одному проценту отдали за главу ЦИК Эллу Памфилову, официального представителя МИД Марию Захарову, телеведущую Ксению Собчак, политолога Екатерину Шульман и примадонну Аллу Пугачеву. При этом 24% респондентов заявили, что таких женщин нет.

Всероссийский телефонный опрос эксперты ФОМ проводили с 25 по 27 сентября. Специалисты узнали мнение у тысячи совершеннолетних россиян.