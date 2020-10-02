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14:16   2 Октября 2020
Армия

Армия Хафтара продолжает бороться с террористической угрозой в Ливии

Армия Хафтара продолжает бороться с террористической угрозой в Ливии

Борьба с терроризмом остается ключевой задачей ЛНА. Об этом на пресс-конференции 2 октября, как передает Федеральное агентство новостей, сообщил официальный представитель командования ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Скорое возобновление работы аэропортов на юге Ливии анонсировал официальный представитель командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. Это стало возможным благодаря успехам фельдмаршала Халифы Хафтара и его армии в борьбе с терроризмом. Аль-Мисмари уточнил, что все рейсы будут тщательно досматриваться для безопасности граждан и гостей Ливии.

Официальный представитель Ливийской национальной армии также отметил важность возобновления добычи нефти в стране. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря успешным межливийским переговорам.

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Автор: Руслан Неглинный
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