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16:27   2 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

Действия украинских властей, направленные на блокирование деятельности ПАО «Мотор Сич» путем продолжающегося годами ареста акций предприятия, являются настоящим вредительством и диверсией.

Такое мнение в своем блоге высказал член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

По подсчетам эксперта, прямые потери крупнейшего в свое время в СНГ завода по производству авиационных двигателей и турбинных установок из-за необоснованного ареста акций составляют порядка 14 миллиардов гривен, то есть почти полмиллиарда долларов США.

При этом четверть чистого дохода компании в виде налогов уходила в бюджет страны, напоминает Пилипенко. То есть бюджетная система Украины за период с 2017 по 2020 годы недополучила около 3,5 миллиарда гривен. И этот удар по экономике страны был нанесен под видом борьбы с утечкой авиастроительных технологий китайцам.

Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

Пока команда экс-президента Украины Петра Порошенко запугивала США мнимой угрозой от приобретения китайскими инвесторами авиастроительного завода «Мотор Сич», во всем мире самолетостроительные страны спокойно сотрудничают с китайцами и работают в Китае.

«Перечень компании отлично виден на официальном сайте китайской Aero Engine Corporation of China, куда украинские чиновники, видимо, не удосуживаются заглянуть», — отмечает Пилипенко.

По его словам, с китайской корпорацией, специализирующейся на строительстве авиационных двигателей, преспокойно сотрудничают американские компании United Technologies и General Electric Aviation, французская Safran и британская Rolls-Royce.

Многие совместные с китайцами проекты были реализованы этими компаниями именно за те три года, что деятельность украинского предприятия «Мотор Сич» блокировали на государственном уровне под надуманными предлогами, подчеркивает Пилипенко.

Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

В результате украинский завод оказался на грани выживания. Экономические показатели «Мотор Сич» упали в несколько раз. На протяжении трех последних лет зарплаты сотрудников падают, что влечет за собой массовые увольнения.

Завод, который еще недавно являлся градообразующим предприятием и экономическим флагманом Запорожья, становится для региона тяжким социальным бременем.

«Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит «большие игроки» добились своего — убрали соперника. У нас остался последний шанс занять достойное место за этим столом — китайцы еще ждут украинскую технику, но, судя по инвестиционному спору, их терпения надолго не хватит», — заключает свои рассуждения эксперт.

Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в недавней авиакатастрофе под Харьковом, в которой погибли курсанты, виновны чиновники Минобороны и руководство «Мотор Сич». Так как, по его словам, именно «Мотор Сич» согласился без ремонта продлить до 2021 года срок службы отработавших уже 30 лет двигателей Ан-26.

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Автор: Александр Люблинский
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