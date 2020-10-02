Украинский экономист посчитал потери Киева из-за ситуации с «Мотор Сич»

Действия украинских властей, направленные на блокирование деятельности ПАО «Мотор Сич» путем продолжающегося годами ареста акций предприятия, являются настоящим вредительством и диверсией.

Такое мнение в своем блоге высказал член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

По подсчетам эксперта, прямые потери крупнейшего в свое время в СНГ завода по производству авиационных двигателей и турбинных установок из-за необоснованного ареста акций составляют порядка 14 миллиардов гривен, то есть почти полмиллиарда долларов США.

При этом четверть чистого дохода компании в виде налогов уходила в бюджет страны, напоминает Пилипенко. То есть бюджетная система Украины за период с 2017 по 2020 годы недополучила около 3,5 миллиарда гривен. И этот удар по экономике страны был нанесен под видом борьбы с утечкой авиастроительных технологий китайцам.

Пока команда экс-президента Украины Петра Порошенко запугивала США мнимой угрозой от приобретения китайскими инвесторами авиастроительного завода «Мотор Сич», во всем мире самолетостроительные страны спокойно сотрудничают с китайцами и работают в Китае.

«Перечень компании отлично виден на официальном сайте китайской Aero Engine Corporation of China, куда украинские чиновники, видимо, не удосуживаются заглянуть», — отмечает Пилипенко.

По его словам, с китайской корпорацией, специализирующейся на строительстве авиационных двигателей, преспокойно сотрудничают американские компании United Technologies и General Electric Aviation, французская Safran и британская Rolls-Royce.

Многие совместные с китайцами проекты были реализованы этими компаниями именно за те три года, что деятельность украинского предприятия «Мотор Сич» блокировали на государственном уровне под надуманными предлогами, подчеркивает Пилипенко.

В результате украинский завод оказался на грани выживания. Экономические показатели «Мотор Сич» упали в несколько раз. На протяжении трех последних лет зарплаты сотрудников падают, что влечет за собой массовые увольнения.

Завод, который еще недавно являлся градообразующим предприятием и экономическим флагманом Запорожья, становится для региона тяжким социальным бременем.

«Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит «большие игроки» добились своего — убрали соперника. У нас остался последний шанс занять достойное место за этим столом — китайцы еще ждут украинскую технику, но, судя по инвестиционному спору, их терпения надолго не хватит», — заключает свои рассуждения эксперт.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в недавней авиакатастрофе под Харьковом, в которой погибли курсанты, виновны чиновники Минобороны и руководство «Мотор Сич». Так как, по его словам, именно «Мотор Сич» согласился без ремонта продлить до 2021 года срок службы отработавших уже 30 лет двигателей Ан-26.