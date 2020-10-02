Украинские власти урезали размер субсидий почти на 40%

Эксперты разъяснили, почему украинские власти перераспределяют деньги из фонда государственного бюджета в ущерб населению. Кабинет министров уже сократил украинцам субсидии на оплату ЖКХ и направил средства на поддержку людей с инвалидностью.

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил, что деньги потратят на закупку протезно-ортопедических изделий. По его словам, программа «Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью» не получает нужного финансирования из года в год.

«Эта программа каждый год испытывает недофинансирование, поэтому каждый раз средства перекидывают из того или иного фонда», — объяснил Рева украинскому бизнес-каналу UBR.

С одной стороны, Кабмин преследовал благородную цель, ведь помощь людям с инвалидностью просто необходима, продолжил бывший министр. Но с другой, деньги, точнее 756,9 млн грн ($26,7 млн), власти взяли из фонда госбюджета, из которого украинцам выплачивают субсидии. И это не впервые.

Если сравнить с 2019 годом, то в 2020-ом государственный бюджет урезали на 10,5 млрд грн ($370 млн) — с 58 млрд грн ($2 млрд) до 47,5 млрд грн ($1,7 млрд), продолжил Рева. После 8 млрд грн ($282 млн) передали Пенсионному фонду Украины и еще пару млрд грн взяли на строительство дорог.

«Это уже третье сокращение. Хотя в этом году дефицит ПФУ 13 млрд грн, но дороги важнее. Это дойная корова», — считает экс-министр.

По его словам, еще 35 млрд грн ($1,2 млрд) на ремонт дорог и 1,5 млрд грн ($52 млн) на выборы взяли из Фонда борьбы с коронавирусом в 66 млрд грн ($2,3 млрд), который создали по решению Рады в апреле 2020 года.

Близится зима, поэтому пустой субсидиарный фонд не поспособствует удачному запуску отопительного сезона. Украинцам, по мнению Ревы, лучше не рассчитывать на аномально теплую зиму, как в 2019-ом.

«Впереди у нас холода, а фонд урезают», — добавил экс-министр.

Рева назвал хаотичной политику украинских властей, поскольку деньги распределяют не по надобности. Если украинцы замалчивают опустошение фонда, тогда власть понимает, что происходящее всех устраивает, поэтому принимает соответствующие решения в бюджетной политике.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко подчеркнул, что субсидиарных денег как не хватало, так и не хватает, но теперь еще и фонд сокращается. Однако этот вопрос не выносят на улицы, люди не митингуют, не выступают против повешения тарифов и цен.

«Дома взрываются – нормально. Застройщики сдают дома без подключения к сетям – нормально. Я думаю, если бы население не устраивало сокращение объема субсидий, то и Кабмин вел бы себя иначе. Власти реагируют на тех, кто более четко артикулирует свои запросы. В этот раз артикуляция инвалидов оказалось более четкой», — подытожил Гаврилечко.