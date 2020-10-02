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13:48   2 Октября 2020
Политика

Политолог Дудаков предсказал исход выборов в США в случае гибели Трампа

Политолог Дудаков предсказал исход выборов в США в случае гибели Трампа

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом и находится в группе риска. Политолог Малек Дудаков в комментарии Znak.com выразил мнение, каким будет итог американских выборов в случае гибели одного из главных кандидатов на пост главы страны.

Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания получили положительный результат теста на COVID-19. По словам Дудакова, регистрация новых кандидатов невозможна, а победа может достаться главному сопернику действующего президента Джо Байдену.

"Похоже, что следующие дебаты точно отменяются. И своих митингов Трамп до выборов проводить уже не будет", — предположил политолог.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, а Байден представляет демократов.

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Автор: Яна Либерман
#сша #выборы #байден #трамп

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