Политолог Дудаков предсказал исход выборов в США в случае гибели Трампа

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом и находится в группе риска. Политолог Малек Дудаков в комментарии Znak.com выразил мнение, каким будет итог американских выборов в случае гибели одного из главных кандидатов на пост главы страны.

Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания получили положительный результат теста на COVID-19. По словам Дудакова, регистрация новых кандидатов невозможна, а победа может достаться главному сопернику действующего президента Джо Байдену.

"Похоже, что следующие дебаты точно отменяются. И своих митингов Трамп до выборов проводить уже не будет", — предположил политолог.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, а Байден представляет демократов.