Украина намерена вмешаться в карабахский конфликт против воли США

Киев готов предоставить полноценную военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. По ее словам, власти уже «составляет список» помощи, которую может оказать Баку в случае необходимости.

«Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная. Всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», — заявила парламентарий.

Марченко заверила, что если вопрос с военной помощью со стороны Украины «встанет так остро», то страна не останется в стороне. Сейчас Киев поддерживает Баку «и в правовом поле, и в ресурсном поле», сказала депутат.

В беседе с «Политикой Сегодня» заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук объяснил, что Марченко, как депутат от правящей партии «Слуга народа» (основатель - президент Владимир Зеленский), выражает общую позицию украинских элит. Сейчас Киев видит в Баку «родственную душу», поскольку тут участвует в конфликте за территории, которые раньше принадлежали ему.

«Людмила Марченко руководствуется логикой того, что Азербайджан сражается за якобы свои ранее оккупированные земли, а Украина понимает эту позицию, потому что Россия "оккупировала" Крымский полуостров. В этом смысле позиция Киева понятна, но это, будем говорить честно, совершенно тупиковая логика. В Верховной раде не понимают тех реалий, которые происходят сейчас в современном мире. К сожалению, сегодня у правящего политического класса в Украине вот такая логика», — полагает эксперт.

Форманчук обратил внимание, что Вооруженные силы Украины во многом зависят от США, которые направляют на территорию страны своих инструкторов и периодически «помогают» противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 24 июня 2020 года Киев получил партию ракет FGM-148E – одной из последних модификаций комплекса. Сумма сделки составила 27 миллионов долларов.

В этой части официальная позиция Киева и президента Владимира Зеленского во многом зависит от Вашингтона, который имеет собственный интерес у границ России. Собеседник «Политики Сегодня» посоветовал Украине обратить внимание на недавнее заявление своего главного куратора – Дональда Трампа.

Напомним, ранее лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон опубликовали официальное обращение по поводу вооруженного конфликта в Республике Нагорный Карабах. В документе тремя пунктами прописаны просьбы о немедленном прекращении всяческих боевых действий, соболезнования погибшим солдатам, а также требования вернуться к мирным переговорам.

«Как же в Киеве упустили этот факт? Понятно, что Владимир Путин для них "агрессор", но с Трампом же они считаются. США для Украины – главные покровители. Получается, высказывание Марченко – это еще большая глупость, которую просто никак нельзя объяснить», — посетовал Форманчук.

Спикер добавил, что Киеву нужно заняться собственными проблемами: экономическим кризисом, недоверием к действующей власти со стороны украинцев и решением ситуации в ДНР и ЛНР. Вмешательство в конфликт в НКР никак не поспособствует стабильности в стране, подчеркнул Форманчук:

«Подобная политика со стороны Киева абсолютно не способствует выводу Украины из того глубокого кризиса, в котором страна находится сейчас. Страна сама постоянно переживает угрозу распада. Если власти и дальше будут стимулировать военное вмешательство в дела других стран, то целостность и так слабого государства может оказаться под угрозой».

Утром 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики с новой силой разгорелся давний конфликт между Арменией и Азербайджаном. НКР в феврале 1988 года регион вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков ранее объяснял, какие преимущества есть в руках каждой из сторон.

Переданные Украине комплексы Javelin не сработали в присутствии президента Владимира Зеленского. Конфуз произошел в ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020» на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. После этого военные эксперты лишний раз убедились, что Вашингтон поставляет на Украину устаревшее и не пригодное для использования вооружение.