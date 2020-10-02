США рассказали о своем вооружении в рамках договора об СНВ

Госдеп США раскрыл наличие вооружения по состоянию на 1 октября 2020 года в рамках двустороннего договора с Россией по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом пишет "Интерфакс".

В настоящее время американцы имеют 675 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ), а также тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Кроме того, Пентагон располагает 1457 развернутыми боезарядами, передает агентство.

Россия, в свою очередь, насчитывает 510 развернутых МБР, БРПЛ и ТБ и 1447 развернутых боезарядов. Согласно договору между Москвой и Вашингтоном, в дальнейшем суммарное количество вооружения РФ и США не должно превышать 700 развернутых носителей и 1550 боезарядов, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.