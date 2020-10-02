Петербург и Ленобласть разработают единую концепцию переработки мусора

Решение о формировании совместной концепции обращения с мусором было принято в ходе встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, предают "Невские новости".

По решению глав регионов будет образовано акционерное общество, в котором городу и области будут отведены равные роли. Также в состав АО, создание которого запланировано на конец текущего года, войдут банк ВТБ и энергокомпания ПАО Интер. Санкт-Петербург и Ленобласть подготовят соглашение в сфере обращения с отходами и общую территориальную схему.

Энергокомпания и финансовая организация обеспечат АО стабильность, а также использование новых технологий и соблюдение экологических стандартов. Ленобласть предоставит несколько площадок под современные заводы переработки мусора. В регионе ранее обсуждался законопроект о регулировании "мусорной сферы". Документ подразумевает жесткий контроль за транспортировкой отходов и увеличение штрафов за незаконные свалки.