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13:38   2 Октября 2020
Экономика

Петербург и Ленобласть разработают единую концепцию переработки мусора

Петербург и Ленобласть разработают единую концепцию переработки мусора

Решение о формировании совместной концепции обращения с мусором было принято в ходе встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, предают "Невские новости".

По решению глав регионов будет образовано акционерное общество, в котором городу и области будут отведены равные роли. Также в состав АО, создание которого запланировано на конец текущего года, войдут банк ВТБ и энергокомпания ПАО Интер. Санкт-Петербург и Ленобласть подготовят соглашение в сфере обращения с отходами и общую территориальную схему.

Энергокомпания и финансовая организация обеспечат АО стабильность, а также использование новых технологий и соблюдение экологических стандартов. Ленобласть предоставит несколько площадок под современные заводы переработки мусора. В регионе ранее обсуждался законопроект о регулировании "мусорной сферы". Документ подразумевает жесткий контроль за транспортировкой отходов и увеличение штрафов за незаконные свалки.

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Автор: Борис Нестеров
#ленобласть #переработка #александр дрозденко #вывоз мусора #александр беглов

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