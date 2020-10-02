Эксперты оценили возможности США повлиять на строительство СП-2

Проблема российского газопровода «Северный поток – 2» заключается в том, что Соединенные Штаты Америки, преследуя собственные интересы, прибегают к недобросовестной конкуренции.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал временно исполняющий обязанности директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

«Вопрос в том, насколько у США хватит рычагов давления на Германию и другие страны, — добавил член-корреспондент Российской академии наук. — А рычаги будут самые жесткие и безусловно противоречащие любым нормам международного права и евроатлантической солидарности, потому что вторичные санкции США против европейских компаний сами по себе абсолютно незаконны».

Сложившаяся сейчас ситуация, по словам Кузнецова, является моментом истины для Германии. То есть сейчас станет ясно, насколько Германия, которой 30 лет назад СССР предоставил уникальный шанс вновь суверенным государством, готова отстаивать свои интересы. Германия должна сама решить, продолжит она следовать в фарватере США или она защитит «Северный поток – 2», который очевидно интересен ей даже в большей степени, чем России.

«Так как России в любом случае придется продавать свой газ в ту или иную страну, а Германия реально получает возможность эксплуатировать все положительные моменты, связанные с тем, что газопровод проходит именно по ее территории», — объяснил в заключение эксперт.

Эту мысль поддержал и немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, главное, чего следует опасаться Германии, это жесточайших санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Если американцы пойдут ва-банк, то они смогут запугать западные компании и, может быть, приостановить строительство газопровода, но будет ответная реакция в Германии», — уверен Рар.

Напомним, ранее руководство ФРГ выражало готовность ответить Соединенным Штатам Америки встречными мерами, в случае исполнения угроз и введения дополнительного пакета жестких санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» и немецких компаний, участвующих в его строительстве.

В свою очередь, бургомистр города Засниц Франк Крахт, назвал угрозы американских сенаторов «верхом наглости», подчеркнув, что они лишь вносят неразбериху в европейский бизнес. При этом градоначальник подчеркнул, что Германия должна наконец доказать всему миру, что ее нельзя запугать.